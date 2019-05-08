"أمريكا": نستشعر أعمال عدائية من إيران.. وأرسلنا حاملة طائرات للمنطقة

قال الممثل الخاص لشؤون إيران بالخارجية الأمريكية، بريان هوك، إن بلاده تريد أن ترى تغييرا في السلوك الإيراني، موضحا أنه لامس تهديدات مفادها أن النظام الإيراني يدرس القيام بأعمال عدائية.

وأكد "هوك"، في تصريجات لـ"سكاي نيوز" أنه "تم إرسال حاملة الطائرات (إبراهام لينكولن)، حتى تكون مستعدة للهجوم، الذي سنرد عليه بكل قوة".

وأضاف: "إيران تتعاون مع الحوثيين وتقدم مئات الملايين من الدولارات لكي تفعل باليمن ما فعلت بلبنان"، موضحا أنه لا يوجد تمييز بين طهران ووكلائها، وأي هجوم من الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران ستحمل مسؤوليته للحكومة الإيرانية.