نشر السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، سفير مصر في البرازيل سابقا، صورا لوكيل الخارجية البرازيلية للشرق الأوسط سابقًا، والسفير الحالي للبرازيل في لبنان، باولو كورديرو، بعد وفاته في حادث سير اليوم في إيطاليا مع زوجته.

وقال "زكي"، في تدوينه له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "قد لا يعرف الأصدقاء هذا الرجل.. هو وكيل الخارجية البرازيلية للشرق الأوسط سابقاً (والسفير الحالي في لبنان)، عندما كنت سفيرا لمصر هناك، للأسف الشديد قتل في حادث سير اليوم أثناء عطلة مع زوجته في إيطاليا".

وتابع: "كم ساعدني هذا الرجل الصديق العزيز، وبالذات خلال صيف 2013 وثورة 30 يونيو وما تبعها.. كم كان أيضا صديقا لفلسطين وللحقوق الفلسطينية، بوفاته فقدت الخارجية البرازيلية الصديقة أحد أكبر خبرائها في شؤون الشرق الأوسط، الله يرحمه وزوجته".