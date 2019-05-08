علي حميدة ينفي تجسيده شخصية معمر القذافي في "مملكة الغجر"

يظهر المطرب علي حميدة في أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل "مملكة الغجر"، في إحدى شخصيات البدو.

وقال علي حميدة، إن الدور الذي يجسده هو شخصية زعيم البدو، نافيا ما تردد بشأن تجسيده شخصية الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

كانت أنباء ترددت بشأن تجسيدة حميدة لشخصية القذافي نظرا لتقارب ملامح الشخصية.

يذكر أن مسلسل "مملكة الغجر" يتناول حياة "الغجر" بشكل جديد ويقدم لأول مرة علي مستوى الحوار والصورة والملابس والديكور، وهو من تأليف الكاتب محمد الغيطي، وإخراج عبد العزيز حشاد، وإنتاج شركة الذهب للانتاج الفني بالتعاون مع نقابة المهن السينمائية، ويشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من الفنانين منهم: فيفي عبده وحورية فرغلى، وسامح الصريطي، وأحمد كرارة، وسناء شافع، وحازم سمير، وميار الغيطي، وعزة مجاهد.