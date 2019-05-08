وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة، ومشروع قانون بإضافة نص لقانون العقوبات، لمعاقبة من يمتنع عن سداد النفقة أو أجرة السكن لمدة 3 أشهر، بعد صدور حكم واجب النفاذ، بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تتجاوز 500 جنيه أو بإحدى العقوبتين.

كما وافق المجلس على شراء وزارة الصحة عقار «سيرزايم» لعلاج الأطفال المصابين بمرض «جوشيه» النادر، فى حدود 215 مليون جنيه.

صندوق لدعم "ذوى الإعاقة".. و"التخطيطط": ارتفاع معدل النمو 5.6% وتراجع التضخم والبطالة

ولأول مرة، شهد اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعى، اليوم، استخدام التابلت بدلاً من الملفات الورقية، وتضمن التابلت المخصص لكل وزير جدول أعمال الاجتماع. ووافق المجلس لهيئة السكة الحديد على التعاقد مع شركة أمريكية لعمل عمرة وإصلاح لـ240 موتور جر.

كما وافق على إصدار هيئة المجتمعات العمرانية «سندات توريق» بقيمة 10 مليارات جنيه، لتنفيذ مشروعاتها، خصوصاً «مدن الجيل الرابع»، ووافق كذلك على حصول «الهيئة» على قرض بـ20 مليار جنيه. واعتمد «المجلس» مليار جنيه لوزارة التعليم، للتعاقد على الكتب الدراسية التى لا تملك الوزارة حقوق تأليفها وطباعتها.

وأشاد مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بالمشروعات القومية التى افتتحها الرئيس بالإسماعيلية، لافتاً إلى أن الدولة تواصل مشروعاتها فى المنطقة باستثمارات تصل 800 مليار جنيه، حتى 2020. واستعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، مؤشرات الأداء الاقتصادى، خلال الربع الثالث من العام المالى 2018/2019. وقالت إن مُعدل النمو الاقتصادى شهد تطوراً ملحوظاً، وارتفع بنسبة 5٫6%، مقارنة بـ5.3% فى الربع الأول.

وأوضحت «السعيد» أن الاستثمار وصافى الصادرات شكلا نحو 85% من النمو فى النصف الأول من العام المالى. وأشارت الوزيرة إلى أن الاستثمارات العامة فى التسعة أشهر الأولى من العام المالى، بلغت 310 مليارات جنيه، بنسبة نمو 19٪، ولفتت إلى انخفاض معدل البطالة إلى 8٫9%، فى الربع الثانى من العام المالى، وتراجع متوسط معدل التضخم السنوى ليبلغ 14% وارتفاع تدفقات النقد الأجنبى لتبلغ 38٫8 مليار دولار.

وأكدت «السعيد» تحقيق نمو إيجابى فى كل القطاعات خلال الربع المنتهى من العام المالى، حيث حقق قطاع الاتصالات أعلى نسبة نمو بـ15%، والاستخراجات 12.4%، وقطاعا التشييد والبناء وقناة السويس بنسبة 7.9% و6.9% لكل منهما. ولفتت «السعيد» إلى أن نحو 64% من المساهمة فى نمو الناتج المحلى خلال الربع الثالث، جاءت من 5 قطاعات، هى «الاستخراجات» 30%، وتجارة الجملة والتجزئة 9.6%، فضلاً عن قطاعى التشييد والبناء والأنشطة العقارية بنسبة 9.5% و8.5% لكل منهما، بجانب الاتصالات 6.7%.