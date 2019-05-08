ترامب يعزي في ضحايا إطلاق النار بمدرسة في كولورادو بعد يوم من الهجوم

قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء تعازيه في ضحايا ومصابي إطلاق النار الذي وقع في مدرسة بولاية كولورادو، أمس وراح ضحيته شخص واحد وأصيب آخرون، وقال - عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - "تحزن أمتنا على العنف الذي لا يوصف وأخذ حياة شاب ثمينة، وأصاب آخرين بجروح خطيرة في كولورادو".

وأضاف ترامب، "ليكن الله مع العائلات (المتأثرة) وشكرا للمستجيبين الأوائل (أفراد الطوارئ) لتدخلهم الشجاع نحن على تواصل عن كثب مع (سلطات) إنفاذ القانون"، وذكرت صحيفة (ذا هيل) الأمريكية أن تغريدة ترامب تعد أول تعليق له على إطلاق النار الذي وقع أمس عندما اقتحم مسلحان مدرسة العلوم والرياضيات وفتحا النار على الطلاب.

ولفتت الصحيفة إلى أن السلطات أكدت مقتل شاب (عمره 18 عاما) وإصابة 8 آخرين، مشيرة إلى أنه تم التعرف على مشتبه به واحد يدعى ديفون إيركسون (18 عاما) والمشتبه به الآخر لم يتم تحديد هويتها بعد لكنها فتاة مراهقة.

جدير بالذكر أن ترامب تعهد - في أعقاب هجوم فبراير 2018 على مدرسة في مدينة باركلاند بولاية فلوريدا - بالعمل على كبح العنف باستخدام الأسلحة النارية، كما قام بتشكيل لجنة فيدرالية للإشراف على سلامة المدارس.