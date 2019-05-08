أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الوزارة بدأت تفعيل التفتيش الإلكترونى وحوسبة أعمال تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية والانتقال من التفتيش بالنظام الورقى إلى الإلكترونى بشكل كامل، على منشآت القطاع الخاص، فى مديرية القوى العاملة بمحافظتى الإسكندرية وبورسعيد، ومن المقرر تعميم التجربة على باقى المحافظات مع نهاية 2019. وأشار «سعفان» فى تصريحات صحفية، اليوم، إلى أن الوزارة تتابع بشكل يومى مع مديريات القوى العاملة ومكاتبها بالمحافظات حوسبة أعمال التفتيش لإزالة أى معوقات قد تعترض التنفيذ للتحول من النظام الورقى إلى الإلكترونى تنفيذاً لتوجيهات الدولة بالانتقال إلى الحكومة الإلكترونية فى كل القطاعات، لافتاً إلى أن المرحلة الثانية من استراتيجية حوسبة التفتيش الإلكترونى لتغطية باقى مديريات القوى العاملة ومكاتبها بتجهيز المكاتب الخاصة بها، موضحاً أن الهدف الأساسى من هذه الاستراتيجية هو استكمال تدريب 1300 مفتش بمكاتب العمل والسلامة والصحة المهنية على التفتيش إلكترونياً، لمساعدة أصحاب الأعمال لاستكمال الإجراءات التى تحقق الحماية للعامل والمنشأة، ما يصب فى مصلحة الوطن لبناء مجتمع منتج.

وزير القوى العاملة: تعميم التجربة وانتهاء عصر النظام الورقى للتفتيش بالمحافظات نهاية 2019 ومتابعة لإزالة المعوقات

وفى سياق آخر، كلف «سعفان» مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعراق، بسرعة التواصل مع هيئة التقاعد الوطنية، والتقاعد والضمان الاجتماعى بالعراق والجهات المعنية الأخرى، لاتخاذ ما يلزم بشأن استعجال تحويل مستحقات المعاشات التقاعدية. وتلقى «سعفان» تقريراً من عثمان رمضان المستشار العمالى مدير مكتب التمثيل العمالى المصرى فى جدة بالمملكة العربية السعودية، أكد فيه أن وزارة العمل بالسعودية حددت عدد ساعات العمل خلال شهر رمضان المبارك فى منشآت القطاع الخاص بما لا يتجاوز 6 ساعات فى اليوم، وصدور قرار بحظر العمل خلال الفترة من الساعة 12 حتى 3 عصراً فى أماكن العمل المفتوحة اعتباراً من 15 يونيو المقبل حتى 15 سبتمبر 2019، حفاظاً على سلامة العاملين ووفقاً لتعليمات وشروط السلامة والصحة المهنية.