يتطلع الجميع إلى أعمال الخير فى شهر رمضان، الذى يتسابق فيه المصريون إلى كل ما يحقق الرضا الإلهى، لذا تتعدد الأعمال الخيرة وتمتد من شمال مصر ودلتاها إلى أقاصى الجنوب فى الصعيد سواء فيما يخص تجهيز موائد الرحمن أو «شنط رمضان».

فى الأقصر، دشنت مؤسسة ميدان الجنوب، مبادرة «إفطار دليفرى لغير القادرين»، وهى الأولى من نوعها فى صعيد مصر، وتهدف لتوصيل طعام الإفطار لغير القادرين من المتعففين الذين لا يستطيعون الإفطار فى موائد الرحمن، خلال أيام شهر رمضان.

إدارة مرور الدقهلية تقدم "الإفطار" للسائقين على الطرق السريعة

أشرف الهلالى، رئيس مجلس الأمناء بالمؤسسة، قال إن الأعضاء اتفقوا على إنشاء مطبخ خاص فى المؤسسة يشرف عليه أكبر وأشهر «الشيفات» فى الأقصر لتجهيز وجبات «5 نجوم» تحتوى على خبز طازج ولحوم وفراخ وعصائر ومياه معدنية وحلويات وتغليفها بشكل جيد وتوزيعها على غير القادرين من خلال مجموعة من المتطوعين.

وفى الدقهلية استغلت إدارة المرور الشهر الكريم لتنفيذ تعليمات العميد ممدوح الحصى، مدير الإدارة، لضباطه وأفراده: «لن نترك أحداً يمر من المنصورة إلى المدن أو المحافظات الأخرى إلا ومعه إفطاره»، لينتشر الجميع بمداخل ومخارج المنصورة الأربعة، لتوزيع وجبات الإفطار على الصائمين وقت أذان المغرب. 800 وجبة «إفطار صائم» جهزتها الإدارة العامة لمرور الدقهلية، لتوزيعها على المسافرين والعالقين فى الطريق، الذين لم يتمكنوا من الوصول إلى بيوتهم قبل موعد الإفطار، وتولى توزيعها ضباط وأفراد المرور فى الدقهلية الذين انتشروا على الطرقات السريعة بالمنصورة.