أسرة تقتل زوج ابنتها عند محاولة ردها بعد «الهجر»

لقى سائق مصرعه فى مشاجرة نشبت بينه وبين شقيق زوجته و«عديله»، مساء أمس، أثناء محاولته حل خلاف أسرى، تركت على أثره زوجته مسكن الزوجية، لمدة تجاوزت عاماً ونصف العام، فى منطقة شبرا الخيمة بالقليوبية.

كان اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطاراً من العميد إسماعيل عبدالله، مأمور قسم شرطة ثان شبرا، بورود بلاغ من عمليات النجدة بوقوع مشاجرة، ووجود متوفى بناحية «عزبة ناصر»، دائرة القسم، وانتقل المقدم محمد الشاذلى، رئيس المباحث لمكان الواقعة، وتبين وفاة «محمد.ف.ش»، 43 عاماً، سائق، مقيم بدائرة القسم، إثر إصابته بجروح طعنية بالفخذين، وقطع بشريان اليد اليسرى وجرح فى الرأس، توفى على أثرها وجرى نقل الجثة لمستشفى ناصر العام والتحفظ عليها تحت تصرُّف النيابة.

وكشفت التحريات أن المجنى عليه تشاجر مع «أحمد.م.أ»، 30 عاماً، شقيق زوجة المجنى عليه، وزوج شقيقته «محمود.ر.ع»، 38 عاماً، لوجود خلافات عائلية بينهم تركت على أثرها زوجة المجنى عليه وتدعى «أسماء.م»، 35 عاماً، منزل الزوجية منذ نحو عام ونصف، ومع حلول شهر رمضان توجه الزوج «القتيل» لمنزل زوجته لردها فحدثت مشادة كلامية بينه وبين شقيقها تطورت لمشاجرة تدخل على أثرها زوج شقيقته لمناصرته وتعدى على المجنى عليه بالضرب بقطعة حديدية على رأسه، فقام المجنى عليه بإخراج مطواة كانت بحوزته وتعدى على الأخير محدثاً إصابته، إلا أن أحدهما استحوذ على السلاح الأبيض من يد المجنى عليه وأحدث ما به من إصابات نتج عنها وفاته.