التقى رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم الأربعاء بالقصر الجمهوري بالخرطوم، بمبعوث الاتحاد الأفريقي للسودان محمد الحسن ليباد، وكشف ليباد - في تصريح صحفي عقب اللقاء - أنه بصدد رفع تقريره المرحلي للاتحاد بشأن التواصل مع المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير ابتداءً من الأسبوع المقبل.

وأوضح أن اللقاء يأتي في إطار مهمته القائمة على قرار مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي، الداعي لأن يقوم رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بتشجيع الأطراف السياسية بالسودان، وعلى رأسها المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، للوصول إلى اتفاق جامع يؤسس لمرحلة انتقالية يتولى فيها المدنيون السلطة.

ونوه بأن دور الاتحاد الأفريقي هو جمع شمل المنظومة الدولية حول موقف مفوضية الاتحاد الأفريقي دون تطوير مسار موازٍ له.

وقال المبعوث الأفريقي إنه سيواصل جهوده بعد تقديمه للتقرير المرحلي ابتداءً من الأسبوع المقبل .

وفي سياق متصل، أكد المبعوث الأممي لدعم جهود الاتحاد الأفريقي بالسودان نيكولاس هيثوم، دعم الأمم المتحدة لجهود الاتحاد لمساعدة السودانيين للتوصل إلى اتفاق سياسي، وإيجاد حلول على المدى الطويل للمشاكل الاقتصادية التي يعاني منها السودان بمشاركة المجتمع الدولي.

وأوضح هيثوم - في تصريح صحفي عقب لقائه اليوم الأربعاء بالقصر الجمهوري مع الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي بالسودان - الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، أن اللقاء تناول الوضع السياسي الراهن بالسودان.

وقال إن الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي أكد له أن المجلس سيظل في حوار دائم مع القوى السياسية لتجاوز التحديات السياسية الراهنة.وبحث الجانبان لسبل الكفيلة للانتقال إلى نظام حكم ديمقراطي بالسودان.