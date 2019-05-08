أعلن بنك الإسكندرية، عبر موقعه الرسمي، عن فتح باب التدريب الصيفي لطلاب الجامعات 2019، حيث يبدأ التدريب الشهر المقبل، لتزويد سوق العمل المصري بكوادر مدربة تدريبًا جيدًا.

يستمر برنامج التدريب الصيفي بالبنك لمدة شهر لكل متدرب داخل فروع البنك داخل محافظات مصر، ويشترط البنك للتسجيل في التدريب، أن يكون المتدرب يدرس في إحدى الكليات أو التخصصات التالية كلية التجارة أو ما يعادلها، إدارة أعمال وكليات الاقتصاد والعلوم السياسية.

ويمكن التسجيل في التدريب من خلال ملء الاستمارة من هنــــا، علمًا بأن آخر موعد للتقديم هو 16 مايو.