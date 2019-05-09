لقيت رضيعة مصرعها، اليوم، على يد شقيقها عمره عامين، خنقها أثناء لهوه معها بإحدى قرى مركز تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية.

تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير مباحث المديرية، بوصول بلاغ لمركز شرطة تمي الأمديد من (هبة م. أ.- 24 سنة- ربة منزل)، يفيد بمصرع طفلتها الرضيعة "أمل ع."، عمرها شهر.

وأدعت الأم في محضر الشرطة، أن طفلها "محسن ع."، عمره عامين، خنق شقيقته الرضيعة بيده أثناء لهوه معها، ما تسبب في مصرعها.

وأخطرت وحدة مباحث تمي الأمديد النيابة العامة بالواقعة، فأمرت بنقل الجثة إلى المستشفى، وانتداب الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وتكليف المباحث الجنائية بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجارِ استكمال الإجراءات القانونية.