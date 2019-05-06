واصل المستشار إسلام حمد، رئيس نيابة أمن الدولة العليا، مرافعته في قضية أنصار بيت المقدس، التي تضم 213 عنصرا، يواجهون اتهامات بارتكاب 54 عملية ارهابية في غضون عامي 2013 و 2014.

وتطرّق حمد خلال مرافعته، إلى واقعة استهداف مديرية أمن الدقهلية، في ديسمبر 2013، بقوله إن التفجير أسفر عن وقوع 16 قتيلا وإصابة 48 آخرين، أيضا أضرار لحقت بمباني أخرى قريبة من المديرية، ومنها عدد من المساجد، ودار بن لقمان، ومقري حزبي التجمع و الأحرار، وبلغت قيمة التلفيات 35 مليون جنيه، إضافة لـ 40 مليون جنيه منشآت خاصة.

وقال رئيس النيابة، إن من بين الضحايا، سيدة من مدينة طهطا بسوهاج تُدعى "أم كلثوم"، كانت تغيبت من منزلها بسوهاج منذ عام 2009، وأن شقيقتها بدأت في البحث عنها، وبعد 4 سنوات تلقت اتصالا من الأجهزة الأمنية بالدقهلية يطلبوها للحضور والتعرف على جثة مجهولة، واتضح انها جثة شقيقتها أم كلثوم.

وتُعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن محمود فريد وعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حماد، وسكرتارية معتز مدحت.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين، ارتكاب جرائم تأسيس وتولي القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس "الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات، وارتكاب 54 عملية إرهابية في غضون عامي 2013 و 2014.