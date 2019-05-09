كشفت الفنانة سميحة أيوب أن المسرح هو حياتها، الذى كانت لا تستطيع أن تعيش بدونه، وأنها ابتعدت عن السينما بسبب حصرها في أدوار محددة.

وقالت سميحة لـ"الوطن": "قدمت في مسيرتي ما يقرب من 170 عملاً مسرحياً، بكل اللغات المعروفة، كل مسرحية كان بها جهد وخوف وترقب، ربما هناك أعمال لم تلق النجاح الكبير لكنها في النهاية كانت رائعة، ولا أنكر أن هناك بعض المسرحيات أجهدتني بشكل غير طبيعي، لكن مع عرضها على المسرح كنت أطير من الفرحة بسبب سعادة الجمهور، مثل (أنطونيو وكليوباترا) و(الندم) لسارتر، و(رابعة العدوية)، و(الوزير العاشق)، و(الخديوى)، و(سكة السلامة)، وكوبرى الناموس، والسبنسة، غيرها".

وأضافت: "حبى للمسرح لا يضاهيه شيء، ولم أحب السينما لأن أدوارى بها لم تحمل الرسائل التربوية التي قدمتها على المسرح، هناك بعض الأعمال التى لاقت استحسان الناس مثل (أرض النفاق)، و(موعد مع السعادة) و(جسر الخالدين) و(فجر الإسلام)، لكن للأسف أغلبية أدوارى السينمائية فتاة جالسة على البار وممسكة بسيجارة وأتفق لأخرب البيوت".

تابعت: "الحقيقة أننى لم أتقبل هذه النوعية من الأدوار، لذلك أعتبر أن مسرحية واحدة تساوى مليون فيلم، باختصار كل ما ينفع الناس أحبه وأعتنقه، ولكن قتل الوقت ليس عملى، على سبيل المثال أحب دورى فى مسلسل أولاد الشوارع، كنت أقوم بدور فنانة ترفض العمل لمجرد العمل على الرغم أن ثلاجتها لا يوجد بها غير قطعة جبن، فى الوقت الذى عرض عليها الملايين".