توافد عدد من نجوم الفن، منذ قليل، لحضور مسرحية "الملك لير"، والمقامة حاليًا بمسرح الماركيه بالتجمع الخامس.

ويحضر كل من سميحة أيوب، سميرة عبد العزيز، سمية الألفي، أشرف زكي، أحمد وفيق، أحمد سلامة، ليلى عز العرب.

قصة "الملك لير" تدور حول ملك بريطانيا الذى ينساق عقله تدريجيا إلى الجنون متأثرا بصدمته مما فعلتاه فيه ابنتاه، وكان الملك لير قد قرر أن يُقسم ملكه بين بناته الثلاثة الكبيرة جونريل والوسطى ريجان والصغرى كورديليا، استنادا إلى أي منهن يحبونه أكثر.

وتتمادى الأختين الكبيرتين فى امتداح وتملق والدهما فيما تقوم ابنته الصغرى والمفضلة إليه كورديليا بالحديث بصدق، فيثور غضب الملك ويقوم بحرمانها من كل شىء، لكن يعجب بصدقها ملك فرنسا الذى كان تقدم لخطبتها ويقرر الزواج منها بالرغم من حرمانها من مُلك وثروات أبيها ملك إنجلترا وتتشابك وتتوالى أحداث المسرحية.