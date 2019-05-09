أطلقت وزارة السياحة شراكة موسعة مع شبكة CNN العالمية، لتنفيذ حملة سياحية دولية تهدف إلى تقديم مصر بصورة معاصرة وأكثر حداثة، من خلال مزيج مبتكر يجمع المنصات التليفزيونية، والوسائط الرقمية، ومواقع التواصل، وتتضمن الشراكة، خلق الذراع التجارية للشبكة -التى تنطلق فى مايو الحالى- محتوى متميزاً يجذب المشاهدين والمتابعين للمنصات المتعددة للشبكة حول العالم إلى مصر. وأكدت الوزارة، فى بيان اليوم، أن «الحملة تستهدف شرائح مختلفة من السائحين من الأسواق السياحية المختلفة، بينها أوروبا، وأمريكا الشمالية، وآسيا، وأفريقيا، والشرق الأوسط، وتستفيد من الاهتمام الكبير بين الجمهور الواسع لشبكة CNN حول العالم المهتم بالسياحة، والذى يمثل 66% من جمهورها، ويسافر 50% منهم دولياً بشكل سنوى».

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، إن «التنويع فى أدوات التسويق والمنصات الإعلامية، هو جزء مهم من برنامج تطوير السياحة المصرية»، مضيفة: «هناك إمكانيات كبيرة فى هذا المجال، وعقدنا شراكة مع CNN عبر منصاتها المتعددة، لتبلغ ذروتها فى الأوقات التى يزيد فيها الاهتمام بهذا المحتوى لتسليط الضوء على كل ما يمكن أن تقدمه مصر للعالم، ومن خلال العمل مع CNN، فإننا على ثقة من تقديم بلدنا لجمهور متفاعل وواسع وقادر على السفر إلى أماكن جديدة، وقادرون على تطوير هذا القطاع مستقبلاً». وقالت كاثى إيبال، نائب الرئيس لخدمات CNN التجارية: «نشعر بالسعادة لإقامة شراكة مبتكرة وممتدة مع دولة كبيرة مثل مصر».