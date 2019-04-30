دعت شركة جوجل العالمية، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، اليوم، إلى زيارة المقر الرئيسي للشركة في دبي، على هامش مشاركتها في فعاليات ملتقى سوق السفر العربي ATM، التي تنعقد حاليًا في دبي، وتستمر خلال الفترة من 28 أبريل الجاري وحتى 1 مايو المقبل.

وخلال الجولة استعرضت وزيرة السياحة خطة الوزارة الترويجية، الفترة المقبلة، وجرى مناقشة سبل التعاون بين وزارة السياحة وشركة جوجل العالمية في عدة مجالات، ومنها إعداد الشركة موادا ترويجية مصورة لبعض المناطق السياحية المصرية، والتسويق لها من خلال قوالب ترويجية تمزج الصورة بقصص عن هذه الأماكن.

كما تم مناقشة سبل التعاون والاستفادة من برامج التدريب الرقمية التي تقدمها جوجل لتعزيز المهارات المختلفة، والذي كانت الوزيرة ناقشته مع مسؤولي الشركة خلال لقائهم في منتدى الاقتصاد العالمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي عقد في منطقة البحر الميت بالممملكة الأردنية الهاشمية بداية الشهر الجاري.

واتفق على قيام المسؤولين عن هذا البرنامج بالشركة بإعداد برامج خاصة لرفع كفاءة مهارات العاملين بقطاع السياحة.