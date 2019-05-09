أثنى القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي نقيب قراء القرآن الكريم، على الملك خالد بن عبدالعزيز ملك السعودية الراحل، والذي قال له "يا شيخ محمد نزل القرآن في مكة وطبع في إسطنبول وقُرئ في مصر".

وحكى الطبلاوي خلال لقاء خاص مع الإعلامية إيمان السهلي في برنامج "المواجهة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" عن قراءته للقرآن الكريم داخل جوف الكعبة، حيث طلب من حامل مفاتيح الكعبة المشرفة بقراءة القرآن داخل الكعبة خاصة قول الله تعالى: "إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ".

وتابع: "دخلت في جوف الكعبة وقريت القرآن وفيها نور وريحة وحلاوة والواحد كان عايش"، مشيرًا إلى أنهم أهدوه قطعة من ستائر الكعبة "كان فيه خير كبير قوي".