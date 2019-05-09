شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل "هوجان"، نقل صلاح عبدالله "بهلول"، إلى المستشفى وذلك بعد طعنه في الحلقة الماضية، كما حاول محمد عادل إمام "هوجان"، مغادرة الحارة بعد معرفته بعمليات السرقة التي نفذها لطفي الحراق وحورس.

كما شهدت الحلقة تسليم "هوجان"، كرتونة كانت بمخزن "لطفي الحراق"، تحتوي على مبالغ مالية ومسروقات لوالد "حورس"، لتسليمها لأصحابها، لينصحه والد حورس بمغادرة الحارة، والابتعاد عن لطفى وحورس.

وكشفت الحلقة الثالثة أن "وردة"، صاحبة فكرة طعن "بهلول"، في السجن، وذلك التخلص منه بعد أن استولت على أمواله الطائلة، بالتزامن مع بحثها المكثف على "هوجان".

وبعد هروب "هوجان" من الحارة، تعرف على بائعة مناديل تدعى "نوجا"، التى اصطحبته معها ووفرت له غرفة بجوار غرفتها على سطح منزل بمنطقة القلعة، وتنتهي الحلقة بهجوم رجال الشرطة على "هوجان" في الغرفة التي كان ينام بها.