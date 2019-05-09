محافظ الوادي الجديد يوقع بروتوكول لإقامة مشروع زراعي على 5 آلاف فدان

وقع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، واللواء مصطفى هدهود رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية المملوكة للبنك الزراعي، مساء الأربعاء، بروتوكول تعاون لإقامة مشروع زراعي صناعي متكامل على مساحة خمسة آلاف فدان، يشمل مزرعة للنخيل والإنتاج الحيواني ومنطقة صناعية باستخدام نظم الري الحديث والاعتماد على الطاقة الشمسية.

وقال اللواء محمد الزملوط، إن المحافظة لا تألو جهدًا في تقديم كل التسهيلات وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، لتشجيع وجذب مزيد من الاستثمارات لدعم خطط التنمية بالمجالات كافة وعلى رأسها تنمية وتطوير زراعة وإنتاج التمور، وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

وأضاف المحافظ، أن هذه التيسيرات فتحت المجال لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتسليط الضوء على المحافظة كجاذبة للاستثمار.