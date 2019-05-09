نجاح كبير يتمتع به المطرب الشعبي أحمد شيبة، في الفترة الحالية، بعد دخوله الموسم الرمضاني من خلال 3 تترات وضع بصمة صوته المميزة عليها، ليخوض بها السباق الرمضاني وسط المنافسة الشرسة بين المسلسلات.

وفي ظل ندرة الأغاني الشعبية في تترات مسلسلات رمضان خلال العام الجاري، وحضور الأغاني ذات النسق الهادي، إلا أن "شيبة" يعتبر هو أكثر مطرب قدم تترات في رمضان هذا العام بواقع 3 مسلسلات، لتتحقق نبوءة أغنيته الشهيرة "أه لو لعبت يا زهر"، ويسعده حظه هذا العام.

وترصد "الوطن" تترات المغني الشعبي أحمد شيبة في مسلسلات رمضان، فيما يلي:

زلزال

يقدم "شيبة" أغنية " من خاف سِلم" في تتر مسلسل "زلزال"، بطولة الفنان محمد رمضان، من كلمات أحمد غريب، وألحان، وتوزيع طه الحكيم.

علامة استفهام

يقدم "شيبة" أغنية في تتر مسلسل "علامة استفهام" بطولة محمد رجب، من كلمات عصام حجاج، ألحان تامر حجاج، وتوزيع اشرف البرنس

فكرة بمليون جنيه

يقدم "شيبة" أغنية "جنيه"، في تتر مسلسل "فكرة بمليون جنيه" بطولة على ربيع، من كلمات مصطفى البرنس، وألحان وتوزيع أحمد طارق يحيي.