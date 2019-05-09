أعلنت السكة الحديد التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الخميس، على بعض خطوط الهيئة القومية لسكك حديد مصر، نظرا لأعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات وأعمال التطوير.

وأوضحت السكة الحديد في بيان عنها، أنّ متوسط تأخير القطارات على خط (القاهرة - الإسكندرية) 30 دقيقة، و35 دقيقة على خط (القاهرة - أسيوط)، و30 دقيقة على خط (أسيوط - أسوان)، و45 دقيقة على خط (بنها - بورسعيد)، و25 دقيقة على خط (طنطا - المنصورة - دمياط).

واعتذرت الهيئة لجمهور المسافرين من الركاب عن التأخيرات، بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك، وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات، من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.