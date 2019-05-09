رئيس غانا: 30% من ميزانيتنا تذهب لقطاع التعليم

قال رئيس جمهورية غانا أكوفو أدو، إنّ 30% من الميزانية السنوية لبلاده تذهب إلى التعليم، مؤكدا أنّ قرار تخصيص هذا الجزء الكبير من الميزانية الوطنية لقطاع التعليم، يعتمد على أهميته في تعظيم إمكانات الشباب، الذين يشكلون مفتاح التنمية البشرية في البلاد، وجاء هذا خلال الكلمة الافتتاحية لرئيس غانا أمام مبادرة حوار السلام العالمي بين الأجيال والمركز الأفريقي للحل البناء للنزاعات، التي عقدت في أكرا هذا الأسبوع بشأن التطلعات من أجل عالم أفضل.

من جانبها، وجّهت جراسا ماشيل رئيسة المنتدى، الشكر للرئيس أكوفو أدو لاستضافة واحدة من عدة حوارات بين الأجيال المتوقع تنظيمها في أنحاء القارة الأفريقية، ودعت ماشيل، وفقا لصحيفة "غانا جارديان" على الإنترنت، الشباب المشاركين في الحوار إلى تنظيم حياتهم، لأنّ هذا هو السبيل الوحيد لإحداث تأثير في العالم.