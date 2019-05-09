"الدولية للطاقة الذرية": إيران تريد عودة الاتفاق النووي إلى مساره

قال متحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن إيران تريد عودة الاتفاق النووى إلى مساره، حسبما أفادت قناة "العربية" فى نبأ عاجل منذ قليل.

وكانت إيران، قالت، أمس، إنها ستقلص الالتزام بالقيود المفروضة على برنامجها النووي، وأعلنت خطوات لا تصل إلى حد انتهاك اتفاقها المبرم عام 2015 مع القوى العالمية، لكنها هددت بمزيد من الإجراءات إذا لم توفر لها هذه الدول الحماية من العقوبات الأمريكية.

وبعد مرور عام على انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني عن تغييرات قال خبراء إنها محددة المقدار على ما يبدو لضمان تجنب إيران تفعيل الآلية الموجودة بالاتفاق لمعاقبتها على انتهاكاتها، على الأقل في الوقت الراهن.