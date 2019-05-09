سجن عام وغرامة 990 ألف دولار على عجوز كورية لتهريب سبائك ذهبية

حكمت السلطات القضائية في كوريا الجنوبية، على سيدة ستينية كورية بالسجن عام وغرامة قدرها 1.16 مليار وون (990 ألف دولار أمريكي)، لتهريب سبائك ذهب قيمتها 790 مليون وون.

وذكرت المحكمة الجزئية في مدينة إنشيون أنّ السيدة هرّبت 16 كيلوجرام من الذهب من الصين على مدى 16 رحلة خلال عام 2016، إذ جلبت المدعى عليها (67 عاما) خلالها 80 سبيكة ذهبية.

وجاء في حيثيات الحكم أنّ الجانية كانت تحصل من شريكها على نحو 300 ألف وون في كل مرة تعود فيها بالذهب من الصين.

وأوضحت المحكمة وفقا لصحيفة "كوريا تايمز" على الإنترنت، أنّ هذه أول جريمة لها وكانت متورطة فقط في نقل الذهب إلى داخل البلاد، كما اتهمت النيابة المرأة بتهريب نحو 35 قطعة ذهب إلى اليابان من مارس إلى أبريل عام 2016 باستخدام الطريقة ذاتها.