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محافظ الجيزة: انتشار ميداني طوال اليوم لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن

محافظ الجيزة: انتشار ميداني طوال اليوم لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن

بالصور| "قيم جامعية".. مبادرة بجامعة أسيوط للتأكيد على أهمية العلم

بالصور| "قيم جامعية".. مبادرة بجامعة أسيوط للتأكيد على أهمية العلم

مسابقة دينية فى حفظ القران الكريم تطلقها مياه الشرب بسوهاج للعاملين

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عبد الدايم ورئيس الأوبرا يفتتحان "السهرات الرمضانية" الأحد المقبل

عبد الدايم ورئيس الأوبرا يفتتحان "السهرات الرمضانية" الأحد المقبل

وزير البترول يناقش استراتيجية "تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة"

وزير البترول يناقش استراتيجية "تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة"

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يحدث اليوم| استكمال محاكمة "مرسي" وقيادات "الإرهابية"

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