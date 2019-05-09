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عبد الدايم ورئيس الأوبرا يفتتحان "السهرات الرمضانية" الأحد المقبل

عبد الدايم ورئيس الأوبرا يفتتحان "السهرات الرمضانية" الأحد المقبل

وزير البترول يناقش استراتيجية "تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة"

وزير البترول يناقش استراتيجية "تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة"

 تخصيص أرض أملاك دولة لإقامة مجمع استهلاكي بمدينة جهينة

 تخصيص أرض أملاك دولة لإقامة مجمع استهلاكي بمدينة جهينة

"شباب أسيوط" تنظم مهرجان ترفيهي لأطفال معهد جنوب مصر للأورام

"شباب أسيوط" تنظم مهرجان ترفيهي لأطفال معهد جنوب مصر للأورام

رئيس جامعة المنوفية يتابع تشغيل وحدة البحوث الزراعية بـ"طوخ طنبشا"

رئيس جامعة المنوفية يتابع تشغيل وحدة البحوث الزراعية بـ"طوخ طنبشا"

بالصور| وكيل "تعليم الغربية" يوجه بحل مشكلات مسؤولي المدارس الخاصة

بالصور| وكيل "تعليم الغربية" يوجه بحل مشكلات مسؤولي المدارس الخاصة

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صيامنا وبهجتنا.. دواوين العائلات تفتح أبوابها قبل حلول الشهر الكريم

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للمحبين طرق.. ضريح «سلطان الصعيد» و«المسجد الأموى» قبلة المريدين.. ومدد يا «أبوالعيون» مدد

حكاية.. زينات وأنيسة «في المشمش».. فردوس عبدالحميد: أجرى فى «ميزو» كان 600 جنيه

حكاية.. زينات وأنيسة «في المشمش».. فردوس عبدالحميد: أجرى فى «ميزو» كان 600 جنيه

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ذكريات لا تنسى.. محمد صلاح: فطرت مرة ساعة بدرى.. وماكنتش بصوم فى أفريقيا

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يحدث اليوم| استكمال محاكمة "مرسي" وقيادات "الإرهابية"

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