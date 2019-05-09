التقى الفريق أول، محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، عدد من قادة وضباط وضباط الصف والجنود من مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية وشاركهم تناول الإفطار، وذلك في إطار لقاءاته المستمرة مع رجال القوات المسلحة، للوقوف على الحالة المعنوية والكفاءة القتالية للمقاتلين، وتوحيد المفاهيم تجاه مختلف القضايا والموضوعات، التي ترتبط بالقوات المسلحة ودورها في حماية الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات.

بدأ اللقاء بالوقوف "دقيقة حداد"، على أرواح شهداء الوطن الأبرار، الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة دفاعاً عن أمن مصر وسلامتها، ونقل القائد العام تحيات وتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، لرجال القوات المسلحة بمناسبة شهر رمضان المعظم، مشيدًا بما يبذلونه من جهود وتضحيات للدفاع عن أمن الوطن واستقراره والحفاظ على سلامة أراضيه.

وأشاد الفريق أول، محمد زكى، بجهود رجال المنطقة الجنوبية في تأمين بوابة مصر الجنوبية، والقضاء على أعمال التسلل والتهريب، بروح معنوية عالية بانضباط وأداء متميز، بجانب الإشراف على تنفيذ الخطط والمشروعات التنموية للدولة في جنوب مصر ودعم المجتمع المدني في نطاق المسؤولية.

فى سياق متصل، التقى أيضاً، الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، عدد من مقاتلي الجيش الثاني الميداني، وعدد من طلبة كلية الضباط الاحتياط، وشاركهم تناول الإفطار، ونقل لهم تحية وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، مشيداً بالنجاحات التي حققها رجال الجيش الثاني بالتعاون مع قوات الشرطة، في تجفيف منابع الإرهاب بشمال سيناء بما ساهم في تحقيق الأمن والاستقرار، وعودة الحياة إلى طبيعتها لهذه الرقعة الغالية من أرض مصر.

وأكد الفريق محمد فريد، استمرار رجال القوات المسلحة في دحر العناصر الإرهابية تزامناً مع تنفيذ مخططات التنمية الشاملة لشبه جزيرة سيناء.