قالت الإعلامية بوسي شلبي، إن شهر رمضان يُمثل لها صعوبة كبيرة، وتشعر طوال أيامه بالوحدة و"التعاسة"، حيث إنها فقدت عائلتها كلها، والمُتمثلة في زوجها الراحل الفنان محمود عبد العزيز، وكذلك والدتها وشقيقتها.

وأضافت "بوسي" لـ"الوطن"، أن شهر رمضان كان يتمثل في هؤلاء، حيث كانوا يتجمعون سويًا على مدار أيام الشهر، مضيفة: "بقضي معظم الوقت في المقابر، ما بين زوجي ووالدتي؛ لأنني أرفض الجلوس في البيت بمفردي".

يذكر أن بوسي شلبي، تخوض تجربة جديدة، في شهر رمضان الحالي، من خلال التعاون مع الفنان هاني رمزي، في برنامج المقالب "هاني في الألغام"، الذي يُعرض يوميًا عبر شبكة تليفزيون الحياة.