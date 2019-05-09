قتل 6 مدنيين سوريين وجرح آخرين، إثر هجوم لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" اليوم الخميس، على بلدة الشحيل بريف دير الزور الشمالي الشرقي.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصادر أهلية، قولها إنّ مجموعة من ميليشيا "قسد" أقدمت اليوم على محاصرة حي الكتف في بلدة الشحيل لأكثر من ساعتين بمؤازرة من الطيران المروحي، الذي حلّق على ارتفاعات منخفضة، ثم نفذت اقتحاما مترافقا بإطلاق نار كثيف وعشوائي على أهالي الحي، ما أدى إلى مقتل 6 مدنيين وجرح 4 آخرين، واعتقال عدد من الأهالي وترويع البلدة بالكامل.

يذكر أنّ منطقة الشحيل شهدت قبل أسبوعين كمعظم مناطق ريف دير الزور الواقعة تحت سيطرة ميليشيا "قسد"، احتجاجات شعبية واسعة طالبت بطردها من المنطقة.