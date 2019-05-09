أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم، وصول 4 قاذفات استراتيجية من طراز "بي 52 إتش" إلى الشرق الأوسط بعد ورود مؤشرات على وجود خطر حقيقي من قبل قوات النظام الإيراني.

وأوضحت وزارة الدفاع الأمريكية، وفقا لقناة "الحرة"، أن القاذفات من طراز "بي 52 إتش" وهي تابعة للسرب 22 في سلاح الجو الأمريكي، مضيفة أنها وصلت إلى قاعدة "العديد" الجوية في قطر.

جاء ذلك بعد أيام من إرسال واشنطن مجموعة سفن هجومية تقودها حاملة الطائرات "إبراهام لينكولن"، ردا على "زيادة المخاطر التي تشكلها إيران وحلفاؤها في المنطقة على العسكريين الأمريكيين".