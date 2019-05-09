يواصل الفنان تامر شلتوت، تصوير مشاهده المتبقية في مسلسل "حكايتي" للفنانة ياسمين صبري، والذي ينافس في السباق الرمضاني الحالي.

ويصور تامر مشاهده، التي تجمعه بالفنان أحمد صلاح حسني، في إطار تشويقي ضمن أحداث المسلسل، بمنطقة ٦ أكتوبر.

يظهر تامر شلتوت فى العمل، بشخصية "باسم هيثم" وهو من أحد أكبر العائلات داخل الإسكندرية، وتجمعه مشاكل دائمة بـ"على" ابن عمه، وهى الشخصية التي يقدمها أحمد صلاح حسنى.

يذكر أن مسلسل "حكايتى"، من تأليف محمد عبد المعطي وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة "سينرجي" وبطولة ياسمين صبري، وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسنى، أحمد بدير، إدوارد، مها أبو عوف، إسلام جمال، أحمد جمال سعيد، سارة نخلة، نهال عنبر دنيا المصرى، جمال عبد الناصر، مصطفى درويش، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعي.