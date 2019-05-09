يبدأ المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف، يوم السبت المقبل في التاسعة مساء احتفالات ليالي رمضان الثقافية "أهلا رمضان" بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب.

ويتضمن الافتتاح العديد من الأنشطة الثقافية والفنية، فتقدم الفنانة عزة لبيب "حدوتة مصرية" على مسرح الطفل، يليه عرض الليلة الكبيرة مقدم من البيت الفني للمسرح "مسرح القاهرة للعرائس"، وفي ركن الفنون التشكيلية تقدم ورش متنوعة كورشة رسم على الزجاج، وتشكيل عرائس بالفوم، ويقدم الأطفال ذوي الهمم عرض خاص بالدفوف والفوانيس الملونة في مقر البرجولا، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المسابقات الثقافية والفنية وفوازير رمضانية.

وعلى المسرح الكبير بالحديقة الثقافية يقدم السيرك القومي عروضه الترفيهية المبهرة، إلى جانب عرض فرقة الآلات الشعبية التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، يليه استعراض "ليلة الرؤية"، ويختتم المسرح فعالياته بعرض مسرحي بعنوان "مقامات مصرية" تأليف هشام السحار وإخراج حسن الوزير.

وعلى هامش الافتتاح وفي أرض المعارض بالحديقة الثقافية يتم افتتاح معرض لوحات "مصر في عيون أطفال العالم" إفريقيا نموذجا بحضور المستشار الثقافي لإحدى الدول الإفريقية، بالإضافة لمعرض لوحات فن تشكيلي متجدد لرسوم الأطفال من جميع دول العالم، ومعرض لإصدارات المركز والجهات المشاركة، وفي حارة أبو الدهب يوجد دولاب تعليم الخزف وأعمال الفخار وحرف بيئية.

جدير بالذكر أن جميع عروض الحديقة الثقافية للأطفال التابعة للمركز القومي لثقافة الطفل مجانية، وتفتح الحديقة أبوابها يوميا من التاسعة مساء.