نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الجيزة.

وتفقد الدكتور جمال العسكري مدير عام الفرع، عددا من المواقع الثقافية وهي مركز طفل أحمد عرابي، مكتبة الطلبة والطالبات ومركز طفل المنيرة الغربية.

وتابع "العسكري"، سير العمل القائم بالمواقع من أنشط للوقوف على احتياجات المواقع، مشددا على ضرورة الالتزام التام بالخطة الموضوعة للأنشطة.

وفي أطفيح، أقامت المكتبة الثقافة ورشة رسم للأطفال ورسم على الوجوه، كما ناقشت مكتبة أم خنان الثقافية كتاب "السلام".

وفي الجيزة استمر قصر الثقافة في تقديم ورش البيانو والصولفيج الغربي بقسم الموسيقي.

كما عقدت مكتبة ساقية مكي احتفالية لرواد المكتبة تضمنت فقرة غناء الأطفال لأغاني دينية بمناسبة قدوم العام الهجري الجديد.

وفي أوسيم، نظم بيت الثقافة ورشة حكي عن "قصة الفلاح الفصيح"، بجانب ورشة حكي بمركز طفل المنيرة الغربية عن هجرة الرسول من مكة إلى المدينة والسيرة النبوية الشريف.

كما أقامت مكتبة منشأة البكاري ورشة فنون تشكيلية للأطفال.