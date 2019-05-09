كشف البنك المركزي المصري، على موقعه الالكتروني اليوم الخميس، عن تراجع معدلات التضخم الأساسي على أساس سنوي إلى 8.1% في أبريل مقابل 8.9% في مارس الماضي.

فيما تراجعت معدلاته على أساس شهري إلى 0.4% مقابل 0.5 خلال نفس الفترة.

ويقوم البنك المركزي بقياس التضخم وفقا لمعايير محددة باستبعاد أثر بعض السلع المتقلبة والمحددة إداريا.

وأضاف المركزي، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين الذي أعلن عنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء قبل أيام بلغ معدلا شهريا قدره 0.5% في أبريل الماضي مقابل 0.8% في مارس، وانخفض المعدل السنوي للتضخم العام إلى 13% مقابل 14.2% خلال نفس الفترة.