وزارة الأوقاف تعلن عن تعديل أسماء 516 مسجدا

اعتمد وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، مذكرة رئيس القطاع الديني الشيخ جابر طايع يوسف، بتعديل أسماء 516 مسجدًا من المساجد التابعة لجمعيات أو كيانات مختلفة كدفعة أولى بناء على ما تم رفعه من المديريات الإقليمية، وجار إصدار القرار الوزاري.

ويمكن التعرف على أسماء المساجد من هنــــــــــــــا

وأكد بيان الوزارة، اليوم الخميس، أن التعديل جاء في إطار التأكيد على أن المساجد لله وحده، ولا ينبغي أن تحمل أسماء أي جماعات أو جمعيات أو دلالات فكرية أو أيدولوجية لأي جماعة أو فصيل، وأن الولاية على المساجد من الولايات العامة التي هي من شأن الدول وليست بأية حال من شأن الجماعات أو الجمعيات، فرسالة المساجد تجمع ولا تفرق، وألا تستخدم لصالح أي جماعة أو حزب أو فصيل، وألا يزج بها في الصراعات الحزبية أو السياسية أو الأيدلوجية، و ألا يسمح بما كانت تقوم به الجماعات المتطرفة من استخدام المساجد للتحريض على العنف واستهداف الآمنين من أبناء المجتمع والخروج بها عن رسالتها السمحة السامية التي تبني ولا تهدم، تعمر ولا تخرب، تصلح ولا تفسد، إذ ينبغي أن نجعل من رسالتها عمارة للكون وسلاما للإنسانية جمعاء، وهو ما نعمل وسنظل نعمل عليه وله بكل ما أوتينا من قوة بإذن الله تعالى.