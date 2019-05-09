أعلن اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، انقطاع مياه الشرب عن بعض المناطق التابعة لقرية المنايف بأبوصوير من 9 مساء اليوم ولمدة 12 ساعة حتى صباح الجمعة، نظرًا لأعمال تتعلق بتركيب عداية المنايف وربطها على شبكات المياه بالمنطقة.

يذكر أن المناطق التي ستتأثر خلال فترة الانقطاع، المطاعية، عزبة الصفيح، العيساوية، كوبري 7، كوبري 10.

وتناشد الشركة الأهالي في المنايف، بضرورة تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع، وستوفر سيارات لتلبية احتياجات المواطنين خلال فترة الانقطاع.