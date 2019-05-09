قالت الإعلامية رانيا بدوي، إن لديها انطباعات عن الأعمال الدرامية التي تُعرض في رمضان، حيث ترى أن السباق الرمضاني حتى الآن ليس به أي شيء مبهر، وليس هناك أي أفكار نيرة بل أغلبها أفكار عادية تم مناقشتها من قبل في العديد من الأعمال الدرامية.

وأضافت "بدوي"، خلال برنامجها "كلام رنووش"، الذي يُعرض على صفحتها الشخصية بموقع "فيس بوك ويوتيوب"، أن فكرة مسلسل النجم محمد رمضان "زلزال" الذي تحكي قصة الطفل أكثم الذي تم إنقاذه من زلزال 92، بعد أيام من وجوده تحت الانقاض، فكرة تقليدية أيضا، تم تناولها في العديد من الأعمال الدرامية من قبل.

وأوضحت أن ثاني انطباع لها هذا العام عن السباق الرمضاني هو افتقاد رموز العمل الدرامي على الشاشة، وعلى رأسهم الزعيم عادل إمام والفنان الكبير يحيي الفخراني، بالإضافة إلى النجمات يسرا وإلهام شاهين، وليلى علوي، فضلاً عن افتقاد المشاهد لوجود ما يسمي "الحصان الاسود" الذي يمكن المراهنة عليه من البداية، والذي يجذب المشاهد منذ بداية حلقاته.

وأكدت أن هناك غياب واضح للمسلسلات التاريخية بالإضافة إلى غياب مسلسلات الأطفال وبرامجهم، بخلاف مسلسل" نور" الذي انتجه الأزهر الشريف، وهو تجربة تستحق الإشادة، لأنها ظهرت بشكل جيد وعصري، وتصل للأطفال بسهولة.