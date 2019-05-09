أدانت وزارة الخارجية الروسية، العقوبات الأمريكية على قطاع التعدين الإيراني، وذلك حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل لها.

ودعت الخارجية الروسية اليوم الخميس، طهران للتخلي عن أي خطوات لوقف تنفيذ التزاماتها بالاتفاق النووي.