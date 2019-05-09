استكمالًا لاستعدادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لامتحانات دبلومات التعليم الفني، أعلنت الإدارة المركزية للتعليم الفني عن أعداد اللجان ومواعيد امتحانات دبلوم التعليم الفني (تجارى، وفندقي، وزراعي، وصناعي) الدور الأول للعام الدراسي 2018/2019، وذلك في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وقال الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني، إن امتحانات العملي للـدور الأول ستبدأ يوم الســبت الموافـق 11 /5 /2019، وبدء امتحانات التحريري الدور الأول للدبلومات الفنية يوم السبت الموافـق 2019/5/18.

وأشار إلى أن بدء أعمال تقدير الدرجات للتعليم الفــني الصناعـي يوم الأربعاء الموافــق 2019/5/22، وبدء أعمال تقدير الدرجات للتعليم الفـني الزراعـي يوم الجمعة الموافق 24 /5 /2019، وبدء أعمال تقدير الدرجات للتعليم الفـني التجاري يوم الجمعة الموافـق 7 /6 /2019، وبدء أعمال تقدير الدرجات للتعليم الفـني الفندقي يوم الجمعة الموافـق 2019/6/7.

وأوضح أن عدد لجان النظام والمراقبة للتعليم الفـني بنوعياته نظام السنوات الثلاث السنوات الخمس (23 لجنة)، وعدد لجان الإدارة للتعليم الفـني التجاري والزراعـي والصناعي نظام السنوات الثلاث والسنوات الخمس (22 لجنة).

أما عن أعداد الطلاب المتقدمين لامتحانات الدبلومات الفنية ( تجارى، وفندقي، وزراعي، وصناعي)، ولفت إلى أن 757056 طالب/طالبة إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان هذا العام، حيث أن طلاب التعليم التجاري (260200) طالب/طالبة، وإجمالي طلاب التعليم الفندقي (21864) طالب/طالبة، والزراعي (98775) طالب/طالبة، وإجمالي عدد طلاب التعليم الصناعي 376217 طالب /طالبة.

يذكر أن الامتحانات ستجرى داخل 1210 مدرسة بجميع المحافظات، حيث أن عدد المدارس التجارية (347) مدرسة، والفندقية (87) مدرسة، والزراعية ( 132) مدرسة، والصناعية (644 ) مدرسة.

أما عن أعداد اللجان بجميع القطاعات بالمحافظات المختلفة، أوضح الدكتور مجاهد أن هناك 2329 لجنة أصلية بالإضافة إلى 473 لجنة ملحقة بالمحافظات ليكون إجمالي اللجان 2802 لجنة علي مستوي الجمهورية، مقسمة إلى لجان التعليم التجاري والتي تبلغ (865) لجنة أصلية بالإضافة إلى (3) لجان ملحقة، و91 لجنة تعليم فندقي، و216 لجنة أصلية بالإضافة إلى 82 لجنة ملحقة للتعليم الزراعي، و1157 لجنة أصلية بالإضافة إلى 388 لجنة ملحقة للتعليم الصناعي.

أما عن أعداد مقدري لجان تقدير الدرجات والمنتدبين للجان السير بلغت 38179 مقدر لجميع اللجان، حيث بلغ عدد مقدري التعليم التجاري (17791) مقدر، وإجمالي مقدري التعليم الفندقي (1580) مقدر، والزراعي (4689) مقدر، والصناعي (14119) مقدر.

أما عن إجمالي المنتدبين للجان سير بلغ 156862 عضو، مقسم كالتالي التعليم التجاري بلغ (52854) عضو، وإجمالي المنتدبين للجان سير التعليم الفندقي بلغ (3843) عضو، والتعليم الزراعي بلغ (16363) عضو، والتعليم الصناعي بلغ (83902) عضو.

وبلغت إجمالي أعداد المواد الامتحانية (تجارى – زراعي – صناعي) نظام السنوات الثلاث والسنوات الخمس 2025 مادة، مقسمة كالتالي: "التعليم التجاري 115 مادة، التعليم الفندقي 248 مادة، التعليم الزراعي 1474 مادة، والتعليم الصناعي 1474 مادة".