أعرب وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، اليوم الخميس، عن رغبة بلاده في حل الخلافات العالقة مع الهند من خلال الحوار، وذلك بالتزامن مع زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الباكستاني إلى بريطانيا يبحث خلالها عملية السلام في الإقليم.

وجدد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي التأكيد رغبة بلاده في حل الخلافات العالقة مع الهند عبر الحوار، مشيرا في الوقت نفسه إلى حرص بلاده على دعم السلام الاقليمي وتشجيع عملية السلام في أفغانستان.

وأوضح قريشي في تصريحات صحفية اليوم، أن باكستان تؤمن في التعايش السلمي وتحسين العلاقات مع كافة الدول المجاورة، مبينًا أن حل الخلافات بين باكستان والهند سلمياً عبر الحوار يضمن السلام الدائم في جنوب آسيا.

وأكد عزم باكستان على مواصلة دعم عملية السلام الأفغانية، موضحاً أن السلام في أفغانستان يصب في مصلحة باكستان وباقي دول المنطقة.

وأشار شاه محمود قريشي إلى سعي الحكومة الباكستانية إلى تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية مع الدول الأفريقية.

ويتوجه رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إلى زيارة خارجية للمملكة المتحدة، حيث من المقرر أن تبحث الزيارة من بين أمور أخرى، عملية السلام الأفغانية، وسيعقد رئيس الوزراء اجتماعًا مع نظيرته البريطانية ويناقش المسائل ذات الاهتمام والتجارة الثنائية، ومن المقرر أن يعقد عمران خان اجتماعات مع الجالية الباكستانية، كما سيعقد اجتماعات منفصلة مع المستثمرين البريطانيين والباكستانيين.

وأجرى رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان اليوم مكالمة هاتفية مهمة مع الرئيس الأفغاني أشرف غني.

وأكد رئيس الوزراء عمران خان والرئيس الأفغاني أشرف غني على أهمية إدراك الإمكانيات الاقتصادية الحقيقية للبلدين لتحقيق تنمية اجتماعية اقتصادية مضمونة وتخفيف حدة الفقر ورفاهية الشعبين.

وأضاف ان الزعيمين تبادلا وجهات النظر حول الامور المتعلقة بالسلام والامن والازدهار في افغانستان والمنطقة.

وصرح رئيس الوزراء عمران أن روح الأخوة حددت نهج باكستان تجاه أفغانستان، لقد أضر الصراع الأفغاني الذي طال أمده بأفغانستان وأثر سلبا على باكستان خلال العقود العديدة الماضية، وتابع: "من أجل الشعبين، ينبغي أن يكون الهدف من القيادة هو المساعدة في بناء السلام وتعزيز التقدم الاقتصادي وتعزيز التواصل من أجل الرخاء الإقليمي".

وكرر رئيس الوزراء رؤيته لإيجاد حل سلمي في أفغانستان، يكون بالكامل بقيادة الأفغان أنفسهم، وأكد أن باكستان لن تدخر وسعًا لتحقيق الأهداف المشتركة لبناء السلام في أفغانستان وإقامة علاقة ثنائية مثمرة بين البلدين الشقيقين.