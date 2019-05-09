تحدث الفنان طارق عبدالعزيز، عن علاقته بالله عز وجل، مؤكدا أنها ممتدة وطويلة منذ بداية وعيه بمعنى القدر وتدخله في أصعب الظروف لينجينا لأنه "الخالق والرحمن".

وروى عبدالعزيز، خلال حديثه مع الإعلامي أحمد الخطيب، مقدم برنامج "كلم ربنا"، على راديو "9090"، اليوم الخميس، موقفا له مع الفنان الراحل خالد صالح قائلًا: "وقت ما كان تعبان، وشارط إن محدش يعرف أنه تعبان عشان مكانش عاوز يقلق جمهوره ولا يزعلهم، وفي وفاة حماة خالد وقبل وفاته، وإحنا خارجين من مسجد عمرو ابن العاص، قالي يا سلام لو توفيت والناس صلوا عليا يوم الجمعة في عمرو بن العاص، عشان الناس بيكونوا كتير، وقالي بتمنى أني أتوفى يوم جمعة، وتوفى خالد يوم الخميس، وكان معايا شقيقه محمود صالح، وقولتله نروح نصلي عليه يوم الجمعة في عمرو بن العاص، وكنا محتارين ما بين نخليه للجمعة أو إن إكرام الميت دفنه".

وأضاف عبدالعزيز: "ارتحت لما لقيت ناس كتير وقت الصلاة على خالد صالح، ودفناه وطلعت من المدفن وفيما بيني وبين ربنا إنه يسامحني أني منفذتش وصيته وعمال أقول يا رب خالد يسامحني، وفجأة مر شخص لا أعرفه وقالي متضايقش، ولقيته بيقولي "والفجر وليال عشر"، فانتبهت إننا 2 ذي الحجة، وربنا أقسم بذي الحجة وفجر ذي الحجة، وخالد توفي في فجر 1 ذي الحجة ودفن 2 ذي الحجة، الفجر، ومن نعم ربنا هدوء النفس وراحة البال".

واختتم الفنان طارق عبدالعزيز: "بطلب من المستمعين يدعو للفنان خالد صالح، رحمة الله عليه، كان قلبه جميل وكان من المتصدقين، والصدقات دي من أهم العبادات".