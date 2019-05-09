قرر زياد الباسل وكيل نيابة قسم ثانِ شبرا الخيمة، بإشراف المستشار أحمد البلتاجي رئيس النيابة حبس كلا من "أ.م.ع" 30 سنة، سائق، والمدعو "م.ر.ع" 38 سنة، سائق، "زوج شقيقته" 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقتلهما المدعو "م.ف.ش" 43 سنة، سائق، إثر مشاجرة بينهم لرغبة القتيل رد زوجته شقيقة المتهم الأول.

وقال المتهم الأول في التحقيقات، إن شقيقته زوجة القتيل وتدعى "ا" 35 سنة، ربة منزل، تركت منزل الزوجية منذ عام تقريبًا بسبب كثرة المشاكل مع زوجها وتعديه عليها بالضرب والإهانة، وكانت في كل مرة يضربها وتأتي إلى منزل الأسرة كنا نطلب منها أن تسامحه، وتعود لعش الزوجية حتى تعدى عليها بالضرب المبرح وجاءت إلينا، وطلبت أن تنفصل منه والطلاق أكثر من مرة ولكنه كان يرفض.

وأوضح المتهم أن شقيقتي ظلت في منزل الأسرة حتى بدء الشهر الكريم، وبدأ زوجها يحاول أن يردها إلى منزله ولكنها كانت ترفض، مشيرًا إلى أن يوم الحادث حضر القتيل، وأخبره أنه لابد من العودة لمنزلها خلال شهر رمضان، ونشبت بينهما مشاجرة تحولت إلى تشاجر بالأيدي فلم يتمالك نفسه فتدخل للدفاع عن شقيقته في وجود زوج شقيقتها "المتهم الثاني" الذي تدخل بدوره أيضا لمناصرتي وحدث ما حدث له فسقط على الأرض غارقا في دماءه، وأنه لم يكن يقصد قتله ولكن كنت في حالة دفاع عن النفس.

واتهم "ط.ف.ش" 49 سنة، موظف، شقيق القتيل، في التحقيقات المتهمان بإحداث إصابة شقيقه التي أودت بحياته.

ووجهت النيابة للمتهمين تهمة القتل العمد وحيازة أسلحة بيضاء، كما قررت تشريح جثة المجنى عليه لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك، واستعجلت النيابة التحريات النهائية حول ظروف وملابسات الواقعة.

وكان المقدم محمد الشاذلي، رئيس مباحث قسم ثانِ شبرا الخيمة تلقى بلاغا يفيد بوقوع مشاجرة ووجود متوفي بناحية عزبة ناصر بمسطرد بدائرة القسم.

وتم إخطار اللواء رضا طبلية مدير الأمن، فانتقل العميد يحي راضي رئيس مباحث المديرية، وتبين وقوع المشاجرة بين طرف أول "م.ف.ش" 43 سنة، سائق مصاب بجروح طعنيه بالفخذين وقطع بشريان اليد اليسرى وجرح بالرأس وتوفى على إثرها، وتم نقل الجثة لمستشفى ناصر العام، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة.

وطرف ثانِ "أ.م.ع" 30 سنة، سائق "شقيق زوجة الطرف الأول"، والمدعو "م.ر.ع" 38 سنة، سائق "زوج شقيقته"، لوجود خلافات عائلية بين الأول من الطرف الأول وزوجته المدعوة "أ" 35 سنة، ربة منزل، شقيقة الأول من الطرف الثاني، قامت على إثرها بترك منزل الزوجية منذ حوالي عام.

وأثناء توجه المتوفي لمنزل زوجته لردها بمناسبة حلول شهر رمضان، وقعت مشادة كلامية بينه وبين شقيقها وتطورت لمشاجرة تدخل على إثرها الثاني من الطرف الثاني لمناصرته وتعدى على المجني عليه بالضرب بقطعة حديدية على رأسه فقام المجني عليه بإخراج سلاح ابيض مطواه كانت بحوزته وتعدى عليه محدثا إصابته قام على إثرها شقيق الزوجة باستخلاص السلاح الأبيض من يد الزوج "المجني عليه" والتعدي عليه بها محدثا ما به إصابات التي أودت بحياته.

وتمكن النقيبان محمد حسام ومحمد هاني معاونا المباحث من ضبط المتهمين واعترفا بارتكاب الواقعة.