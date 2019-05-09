إعدام طن ياميش فاسد خلال حملة على المطاعم في البحر الأحمر

كلف الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، مدير عام الطب الوقائي الدكتورة نيرمين ناجي، بتكثيف الحملات على المطاعم والفنادق السياحية وأماكن تناول الإفطار الجماعي والخيم الرمضانية، بناء على توجيهات اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر.

ومرت الحملات على 45 منشأة تجارية وأماكن تداول الأغذية وخيم رمضانية بمدينة الغردقة، للتأكد من مدى تطبيقها وعدم مخالفتها للاشتراطات الصحية.

وأسفرت الحملات عن إعدام ألف و30 كيلو ياميش رمضان فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و تم سحب 77 عينة، وتم إرسالها للفحص بمعامل وزارة الصحة، لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية، كما أوصت الحملات بإيقاف منشأة لعدم توافر الاشتراطات الصحية بها.

تم تحرير 10 محاضر حيال المخالفات، وأبلغت النيابات لمباشرة التحقيقات.

من جانبه أكد الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر إن تواصل الجهود في ضبط الأغذية الفاسدة، من أجل الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وحمايتهم من الأمراض الناتجة عن تناول الأغذية والمشروبات المغشوشة وغير الصالحة للاستخدام الآدمي، وتشديد الرقابة على أماكن تداول الأغذية.

وايضا التشديد علي ضرورة التزام العاملين في مجال الأغذية بكافة الاشتراطات الصحية وخلوهم من الأمراض المعدية والاهتمام بالنظافة العامة والشخصية، فضلا عن استمرار الرقابة الدورية لضمان سلامة الغذاء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.