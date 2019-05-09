أعلن ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغت 22 سفينة.

وأضاف ملاك في بيان له اليوم، أن موانئ الهيئة شهدت تداول 615 شاحنة بضائع و109 سيارات، حيث شملت حركة الواردات 270 شاحنة و101 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 345 شاحنة بضائع و8 سيارات.

وأوضح أن ميناء نويبع يستقبل اليوم السفينة سينا ويشهد مغادرة السفينتين بريدج وبرنسيسة فيما شهد الميناء أمس وصول وسفر ثلاث سفن.

كما يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال أربع سفن، بينما استقبل الميناء أمس السفينة Valerie وغادرت خمس سفن.