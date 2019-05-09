نفت الشرطة العراقية وقوع ضحايا في التفجير الانتحاري شرقي بغداد، حسبما أفادت قناة "العربية الحدث" في نبأ عاجل لها.

وفجّر انتحاري حزامه الناسف في سوق تجارية في شرق بغداد، اليوم، بحسب ما أفاد مصدر أمني عراقي لوكالة "فرانس برس".