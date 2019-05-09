تستقبل مصر للطيران منتصف الشهر المقبل، طائرة الأحلام الثالثة من طراز البوينج B787-9 Dreamline، المعروفة باسم الدريملاينر (طائرة الأحلام) قادمة من مدينة سياتل الأمريكية، للانضمام إلى أسطول الشركة الوطنية، ضمن صفقة شراء 6 طائرات بوينج.

وقالت مصادر بالشركة، إنه من المقرر أن تصل الطائرة الرابعة نهاية الشهر نفسه.

وأعلن الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن صفقة البوينج تصل جميعها من مدينة سياتل الأمريكية إلى القاهرة قبل شهر أغسطس 2019، لتنضم إلى أسطول الشركة الوطنية.

ويعد هذا الطراز ثورة في عالم الطيران، بالإضافة إلى مواصفاته الخدمية العالية، وقدرته على قطع مسافات طويلة دون توقف وبأقصى حمولة ممكنة، الأمر الذي جاء مناسبا لتشغيلها على خطوط الشركة العاملة في أمريكا الشمالية والشرق الأقصى وأوروبا.

ويتسع الطراز لـ٣٠٩ مقاعد، منقسمة إلى ٣٠ مقعدا من الفئة الماسية الـSuper Diamond Full-flat Bed في درجة رجال الأعمال، و٢٧٩ مقعدًا بالدرجة السياحية.

والطائرة مزودة بنوافذ ذات ستائر تعتيم إليكترونية، فضلا عن اتساع المساحة المتاحة للراكب، مع إمكانية تحول المقعد إلى سرير كامل منفصل، إلكترونيًا، يمكن تحريكه في 3 أوضاع رئيسية تشمل "الجلوس أثناء الإقلاع والهبوط، وتناول الطعام، والنوم".