أحمد عمر هاشم: تفسير الأحاديث النبوية بشكل خاطئ "فتنة"

قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، ورئيس جامعة الأزهر سابقًا، إن هناك أحاديث صحيحة وثابتة، ولكن تم تفسيرها من قبل أناس ليسوا من أهل العلم، حيث فسروها على ظاهرها، فأخطأوا التفسير، ووقعوا في الفتن.

وأضاف "هاشم"، خلال حواره في برنامج "أحاديث الفتنة"، الذي تُقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، الذي يُذاع على شاشة "TEN"، أن بعض هذه الأحاديث أشاع فكرة انتشار الإسلام بحد السيف، مثل حديث: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله".

واستطرد: "البعض اعترض على الحديث، وقالوا كيف يقول الرسول ذلك؟، لكن هذا فهم خاطئ، لأنه ليس المراد بالحديث، قتل الناس، بل "قتال"، والمقصود بالحديث، المتربصين بالإسلام والوثنيين.