كشف مسؤول أمريكي، عن أن الرئيس دونالد ترامب، سيعين باتريك شاناهان، وزيرا للدفاع، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد عيّن "شاناهان"، نائب وزير الدفاع، قائما بأعمال وزير الدفاع، في يناير الماضي.

وتستعرض "الوطن" أبرز المعلومات عن شاناهان.

1- من مواليد مدينة أبيردين بولاية واشنطن العاصمة في 27 يوليو 1962.

2- كان والده مايكل شاناهان ضابطًا لإنفاذ القانون، وطبيبا بيطريا في فيتنام.

3- درس في جامعة واشنطن، حيث حصل على درجة بكالوريوس العلوم في الهندسة الميكانيكية.

4- حصل على درجة الماجستير في العلوم في الهندسة الميكانيكية من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ثم ماجستير في إدارة الأعمال.

5- لعب أدوارا أساسية من خلال عمله في شركة بوينج التي انضم لها عام 1986 ليشارك في خدمات الكمبيوتر وبرنامج بوينج 777.

6- شغل أدوارا إدارية فيما يتعلق بأنظمة الدفاع الصاروخي بوينج، بالإضافة إلى طرازات 737 و747 و767 و777 و787 من شركات الطيران التجارية، كما لعب دورا في انتعاش برنامج بوينج 787.

7- خدم شاناهان كنائب للرئيس والمدير العام لبرنامج بوينج 757، مع مسؤولية تصميم وإنتاج وربحية عائلة طائرات 757، كما شغل مناصب قيادية في برنامج بوينج 767 وفي قسم التصنيع، ولقب بـ"حلال المشكلات" في الشركة.

8- شغل منصب نائب الرئيس والمدير العام لأنظمة بوينج في فيلادلفيا.

9- في أبريل 2016، أصبح نائب الرئيس الأول ومسؤولًا عن سلسلة الإمداد والعمليات لـ"بوينج".

10- في 16 مارس 2017، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نيته ترشيح شاناهان في منصب نائب وزير الدفاع الثالث والثلاثين للولايات المتحدة، وهو ثاني أعلى موقع مدني في البنتاجون.