سيطرت الأجهزة الأمنية بقسم ثان طنطا، على مشاجرة بالأسلحة البيضاء نشبت بين شخصين، بسبب لهو الأطفال، دون وقوع إصابات.

تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم ثان طنطا، يفيد بحدوث مشاجرة في منطقة تل الحدادين، التابعة لدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والرائد أحمد الحجار، رئيس مباحث قسم ثان طنطا، وتم السيطرة على الموقف دون حدوث أي إصابات.

وكشف مصدر أمني مسؤول، أن المشاجرة سببها لهو الأطفال مع بعضهم البعض، وهي مشاجرة محدودة، تطورت من مشادات كلامية، وتم السيطرة على الموقف، وعقدت جلسة صلح بين الطرفين وتم إنهاء المشكلة، خاصة أن بينهما صلة قرابة وصهر.