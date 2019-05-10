ردّت المذيعة الإماراتية مهيرة عبدالعزيز، على سخرية رامز جلال منها خلال حلقة برنامجه "رامز في الشلال"، التي استضاف فيها الفنان وائل جسار، حيث سخر من ملابسها، قائلاً: "ترتدي من فوق كرة تنس ومن الأسفل كيس زبالة".

وعلقت "عبدالعزيز" على رامز بعدما نشرت المقطع عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "ماشي يا رامز قلت أطقم مع حلة الملوخية اللي أنت لابسها"، في إشارة منها إلى البدلة الخضراء التي يظهر بها، خلال البرنامج.

كانت عبدالعزيز ردّت على أحد المغرّدين الذي نشر المقطع، وقالت إنها "أول مرة تسمع التعليق".

يذكر أن مهيرة إعلامية إماراتية ومقدمة برامج في قناة "العربية"، استعان بها رامز جلال في برنامج "رامز في الشلال" للتمويه، حتى لا يعرف الفنانين حقيقة البرنامج.