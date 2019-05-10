سوبر ميرو.. الحلقة الثالثة: "إيمي" تخضع لتدريبات قاسية على يد "هدهد"

شهدت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل "سوبر ميرو"، تدريبات قاسية قامت بها إيمي سمير غانم بطلة العمل، على يد صديق الطفولة حمدي الميرغني "هدهد"، ليساعدها على أن تصبح بطلة خارقة، بعدما طلبت منه ذلك، بسبب ما تتعرض له من مضايقات جعلتها غير قادرة على حفظ كرامتها وحقوقها.

وأطلق الميرغني، على "أميرة"، لقب "ميرو"، تمهيدًا لظهورها الذي يجعلها تختلف كليًا عن حياتها قبل التطوير.

وتجسد الفنانة إيمي، شخصية "أميرة" البطلة الخارقة، وتعمل صحفية في إحدى المجلات، وتمر بالعديد من المواقف الكوميدية.

مسلسل "سوبر ميرو" تأليف محمد محمدي وأحمد محيي، وإخراج وليد الحلفاوي، وبطولة إيمي سمير غانم مع عدد من النجوم أبرزهم حمدي الميرغني وبيومي فؤاد ومحمد ثروت، وملك قورة ومحمد محمود وأحمد سلطان، بالاشتراك مع النجم الكبير سمير غانم.